"Ивацевичдрев" запустил новую линию по выпуску мебели

13 августа, Ивацевичи /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Ивацевичдрев", которое входит в концерн "Беллесбумпром", запустило сегодня новую линию по выпуску корпусной мебели, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для концерна и в целом для отрасли запуск линии на заводе в Ивацевичах играет большую роль, - подчеркнул глава концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько. - Мы поступательно движемся по пути углубленной переработки древесного сырья. Раньше значительное количество ресурсов экспортировалось в сыром виде за рубеж, следующим этапом была их переработка в плиту. Сегодня мы становимся свидетелями того, что уже плита служит сырьевой базой для выпуска мебели. Это очень хорошо, потому что еще больше добавленной стоимости остается в стране, становится больше рабочих мест, улучшается благосостояние работников предприятия".

Михаил Касько

На реализацию проекта по выпуску корпусной мебели "Ивацевичдрев" потребовалось меньше года. Чтобы воплотить задумку в жизнь, понадобилось около 1,5 млн евро. Была закуплена линия импортного производства. "В первую очередь мы ориентированы на выпуск бюджетных серий, которые пользуются наибольшим спросом как в Беларуси, так и во всем мире. За счет новой линии планируем увеличить объемы производства мебели не менее чем в три раза в течение 2021 года", - рассказал генеральный директор предприятия Александр Ильницкий.

Александр Ильницкий

Проект позволит отгружать на экспорт не менее 80% произведенной на заводе мебели. "Белорусский рынок невелик. Спрос на такую продукцию имеется прежде всего в Европе. Основные поставки осуществляем в Польшу и Россию. С запуском этой линии готовы расширить географию. Есть договоренности с компаниями, осталось их реализовать по намеченным графикам", - пояснил Александр Ильницкий. Он добавил, что в цехе зарезервировано место для установки еще одной подобной линии.

Виталий Дрожжа

Запустив новую линию, на "Ивацевичдреве" наладили полный производственный цикл: от переработки круглого бревна до выпуска мебели. Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа обратил внимание, что перед деревообрабатывающей отраслью открываются хорошие перспективы. "Мы являемся главными поставщиками сырья для вашего производства. Поставлена задача в течение трех лет вовлечь в переработку весь имеющийся в стране древесный ресурс. Глубина и качество переработки леса должны повлиять на экономический рост", - подытожил он.-0-

Фото Вадима Якубёнка