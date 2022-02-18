Из малоритской больницы выписали мальчика, спасшего при пожаре сестер

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Из Малоритской районной больницы выписали 13-летнего мальчика, которых спас своих маленьких сестричек при пожаре, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Малоритской ЦРБ Петр Селивоник.

Ранним утром 11 февраля в агрогородке Мокраны загорелся дом, в котором спали трое детей. Их родители в это время были на работе. До приезда сотрудников МЧС 13-летний Богдан помог своим маленьким сестрам покинуть горящий дом. Он разбил окно и вытащил девочек на свежий воздух. Подростка и шестилетнюю девочку госпитализировали. Их трехлетняя сестра не пострадала.

Девочка находилась в детском отделении. Поскольку надышалась угарным газом, она получала кислородную терапию. У мальчика на руках были порезы от осколков. На множественные раны заведующий хирургическим отделением райбольницы Николай Нестерук накладывал швы около полутора часов.

"Наши врачи понаблюдали детей неделю. Они успешно прошли лечение и их выписали домой", - сказал Петр Селивоник.-0-