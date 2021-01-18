18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за морозов в некоторых школах Минского района родителям предложили оставить детей дома, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

Она пояснила, что в Минском районе сегодня в 7.00 было 25 градусов мороза и ниже. Это самые низкие температурные показатели в регионе. "В связи с этим занятия в некоторых школах отменены", - пояснила представитель ведомства.

При этом в главном управлении по образованию Миноблисполкома уточнили, что учреждения образования столичного региона работают в штатном режиме, но родители, на свое усмотрение, могут оставить ребенка дома.

"Если кто-то не привел ребенка в школу, то это на усмотрение родителей. Исходя из того, что объявлен оранжевый уровень опасности, если сложно добираться, в школах предлагали родителям, чтобы дети побыли дома. Все школы работают, централизованно их не закрывали", - сказала первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома Софья Филистович. То есть вопрос посещения занятий решается точечно.

В самой столице также прямых требований от городской или районных администраций о прекращении учебного процесса не было.

В Требованиях для учреждений общего среднего образования прописано, если на семь часов утра температура опускается ниже 25 градусов мороза, образовательный процесс могут остановить. Администрации школ в регионах сами принимают соответствующие решения. Либо, в соответствии с санитарными нормами, могут ограничить прогулки детей на свежем воздухе.-0-