Из-за непогоды в 9 районах Гомельской области нарушалось электроснабжение

31 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Из-за прохождения грозового фронта нарушалось электроснабжение в девяти районах Гомельской области. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

"По оперативным данным вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 18 м/с нарушалось электроснабжение в девяти районах Гомельской области. Повреждены кровли двух сельскохозяйственных зданий. Зафиксировано три случая падения деревьев на проезжую часть автодорог в Наровлянском (2) и Добрушском (1) районах. Работники МЧС и других организаций проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы", - рассказали в МЧС.

В Светлогорском районе для обеспечения электроснабжения холодильного оборудования в Паричской городской больнице и молочно-товарной ферме КСУП "Вежны" в деревне Лядцы применялись электрогенераторы подразделений МЧС.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 293 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 6.00 31 августа остаются без электроснабжения 28 населенных пунктов в Гомельской области.-0-