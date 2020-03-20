Яблоневую аллею в честь 75-летия Великой Победы заложили в Гомеле

20 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Аллея памяти в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне появилась в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

75 плодовых саженцев высадили в Железнодорожном районе по инициативе представителей РОО "Белая Русь". Молодой яблоневый сад заложили у мемориала советским воинам по ул.Троллейбусной.

Свою яблоню посадил участник Великой Отечественной войны 97-летний Олег Плиндов. Он поделился с журналистами, что уже представляет, какой цветущий сад здесь будет в скором времени. "Это достойное окружение для тех людей, что сражались за освобождение родной страны. Наше поколение было так воспитано, что даже не допускало мысли о том, что можем проиграть в той войне. Стояли до последнего, не жалея жизни. Были моменты, когда приходилось отступать, зато потом рвались вперед и отстаивали свою родину", - рассказал фронтовик.

Акция объединила старшее поколение и молодежь. Несколько деревьев посадил и олимпийский чемпион по дзюдо гомельчанин Игорь Макаров. Присоединились к акции председатель городского Совета депутатов Николай Ковалевич, архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, работники силовых структур, жители города.

По задумке инициаторов, в мае здесь пройдет еще одна торжественная церемония. "Из года в год на этой аллее будут собираться гомельчане, чтобы отдать дань памяти людям, освобождавшим наш город и страну. В преддверии 9 Мая при возложении венков здесь будет заложена капсула с посланием потомкам. Планируется вскрыть эту капсулу через 25 лет в честь 100-летия Великой Победы", - сказала председатель Железнодорожной районной организации Гомеля РОО "Белая Русь" Ирина Казимирова.

Глава администрации Железнодорожного района Гомеля Александр Сиваков уверен, что хорошие традиции должны продолжаться. Поэтому каждую весну в саду будут высаживать молодое пополнение. "Вместе мы будем ухаживать за деревьями, а уже через два-три года наши дети, горожане смогут попробовать плоды из этого сада", - подчеркнул он.-0-