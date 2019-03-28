Ямочный ремонт в Минске планируется завершить к 1 мая

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске планируется завершить ямочный ремонт к началу мая, работы ведутся в круглосуточном режиме. Об этом рассказал генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании, сообщает БЕЛТА.

"И МКАД, и улицы Минска уже ремонтируются. К 1 мая у нас задача устранить все ямы в городе. Думаю, к этой дате мы справимся. Сначала приведем в порядок главные улицы, потом переходим на каркасные. Далее - в спальные районы и частный сектор", - сказал Денис Глинский.

Один квадратный метр асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см обходится бюджету примерно в Br43. Если нарушается технология укладки асфальта, минчан просят информировать предприятие о таких фактах по телефону отдела технадзора.

Отвечая на вопрос, в чем причина плохого состояния дорожного покрытия, Денис Глинский отметил, что в этом осенне-зимнем сезоне было больше 50 переходов температуры через ноль. "Вода попадает в микротрещины, идет перепад на минус, и она замерзает. А потом снова потепление... Эти процессы сжатия-расширения приводят к ямам. Под нагрузкой, колесом, покрытие начинает разрушаться", - сказал он.

По его данным, в городе зарегистрировано 700 тыс. автомобилей, еще свыше 150 тыс. авто ежедневно приезжает в столицу из регионов. "Представьте, как наши дороги ведут себя при такой интенсивной нагрузке. Например, Минская кольцевая открылась в 2002 году, ее проектная нагрузка - 20 тыс. автомобилей в сутки. А по факту сегодня по ней ежедневно проезжают 70-80 тыс. машин", - отметил Денис Глинский.

Он напомнил, что Минская кольцевая автодорога передана на обслуживание предприятий объединения в 2013 году из республиканского ведения. Ежегодно в сезонное время на ней перекладывается асфальтобетонное покрытие. В этом году работы предусмотрены в южной и восточных частях трассы, где много мостов. Проводится капитальный ремонт с реконструкцией путепроводов на 2-м и 24-м км МКАД. -0-