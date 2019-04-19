Ямочный ремонт в Солигорске запланирован в этом году на 10 тыс. кв.м

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ямочный ремонт дорог и дворов Солигорска планируется провести на 10 тыс. кв.м. Об этом проинформировали в Миноблисполкоме, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На текущий год запланирован ямочный ремонт 2 тыс. кв.м дворовых территорий города и 8 тыс. кв.м дорог: тротуары из мелкоштучной плитки появятся на 2,5 тыс. кв.м и 3 тыс. кв.м соответственно. Бортовой камень заменят на площади 1,5 тыс. погонных метров, еще на 1,5 тыс. погонных метров запланированы работы по понижению дорожного борта.

Большая работа была проделана и в 2018 году. Ямочный ремонт провели на 10,4 тыс. кв.м, асфальт был уложен во дворах города на площади 14,3 тыс. кв.м, на остановках - 1,56 тыс. кв.м, на улицах Солигорска - 934 кв.м. Дорожный борт был установлен на 174 погонных метрах. Также была благоустроена внутридворовая территория жилых домов №№ 19, 21, 23, 25, 27 по ул. Козлова: на 4,8 тыс. кв.м появилось асфальтобетонное покрытие, еще 4,1 тыс. кв.м такого покрытия было уложено во дворах домов №№4, 5, 6, 7 по ул. Набережной. Реконструкция прошла на ул. Железнодорожная и ул. Набережная.

Акция "Ваш вопрос Президенту" информагентства БЕЛТА прошла накануне "Большого разговора" 27-28 февраля. За два дня в редакцию поступило около 2 тыс. вопросов со всей страны по волнующим жителей темам и проблемам.-0-