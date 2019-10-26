Яркий метеор видели в небе над Браславом

26 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Яркий метеор (болид) наблюдали сегодня ночью в небе над Браславом, сообщила корреспонденту БЕЛТА очевидец, руководитель проектов Центра регионального развития "Браслав" Алена Шевчик.

По словам местной жительницы, ночью 25 октября она случайно стала свидетелем падения светящегося объекта в районе озера Дривяты. Позже эту информацию районной газете "Браславская звезда" подтвердили в районом отделе по чрезвычайным ситуациям. Падение метеорного тела произошло 25 октября в 3.12, его зафиксировала камера наблюдения в городе. Специалисты предположили, что это был болид (метеор с высокой интенсивностью свечения).

"Он был такой яркий, что осветило комнату. Широкая огненная полоса поменяла траекторию и вертикально ушла в район акватории озера Дривяты, его южного берега. Я видела в лесу, на южном берегу озера свечение, которого раньше в той стороне никогда не наблюдала. Там нет населенных пунктов, а только леса и болота. Свечение продолжалось до 5.30", - рассказала очевидец.

Сейчас Алена Шевчик ищет очевидцев, чтобы вычислить место падения. Есть вероятность, что он не сгорел полностью и какая-то часть упала на землю. "Не исключено, что будем организовывать экспедицию. Я уже связалась с учеными и специалистами из этой области, прорабатываем вопрос", - добавила браславчанка.-0-