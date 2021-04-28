Ярмарка потребкооперации пройдет 30 апреля и 1 мая у Дворца спорта в Минске

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на площадке у Дворца спорта 30 апреля и 1 мая пройдет ярмарка организаций потребительской кооперации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Участие в ярмарке примут 20 организаций Белкоопсоюза из всех областей республики. Общая протяженность торговых рядов составит более 150 м. В широком ассортименте будут представлены товары к пасхальному столу: куличи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и копчености, соления и квашения, а также фирменная продукция собственного производства предприятий кооперативной промышленности и общественного питания.

Для посетителей будет организована работа фуд-трака, в меню которого представлены блюда, приготовленные на гриле и мангале, свежая выпечка, горячие напитки и многое другое.

30 апреля ярмарка будет работать с 11.00 до 19.00, а 1 мая - с 9.00 до 16.00.-0-