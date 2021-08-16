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16 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями пройдет в Могилеве 17 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.Ярмарка будет проходить на сайте e-vacancy.by с 10.00 до 12.00. В ней примут участие предприятия и организации областного центра, у которых имеются вакансии для лиц с инвалидностью. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки - они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости."Электронный вариант ярмарки обеспечит общение нанимателя и соискателя в режиме онлайн. Каждый из них сможет задать уточняющие вопросы, предоставить резюме для поиска работы. Такой формат позволит во многом облегчить процесс поиска работы - воспользоваться этим вариантом можно не выходя из дома", - отметили специалисты.-0-