Ясли-сад после капремонта открыли в Кричеве

11 января, Кричев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Кричеве сегодня состоялось открытие после капитального ремонта яслей-сада №4 по улице Карла Маркса, 19А, передает корреспондент БЕЛТА.

Это учреждение дошкольного образования находилось в предаварийном состоянии. Поэтому было принято решение об его капитальном ремонте с проведением восстановительных работ. На эти цели из областного бюджета в 2018 году было направлено около Вr600 тыс., а недостающая сумма в Вr1 млн была выделена из резервного фонда Президента Беларуси. Менее чем за год специалисты "Могилевоблсельстроя" провели все необходимые строительные работы, и Кричев получил обновленное здание, где созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей.

"В нашем государстве и Могилевской области уделяется большое внимание созданию комфортных условий для воспитания, развития и творческой самореализации детей, - отметил председатель областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик. - Концепция развития системы дошкольного образования региона направлена на совершенствование механизмов повышения качества, сохранение доступности, обновление материального и информационного обеспечения образования. Подтверждение этому и ввод в строй обновленного объекта в Кричеве".

В текущем учебном году дошкольное образование в области получают более 45 тыс. детей, на 700 человек больше по сравнению с предыдущим годом. "С 2013 года возвращены в сеть дошкольного образования 5 зданий и сооружений, эксплуатировавшихся не по назначению - отметил Дмитрий Харитончик. - Увеличено количество групп кратковременного пребывания воспитанников, работают 593 группы (в 2015 году количество таких групп было 311). Свыше 1,5 тыс. воспитанников подвозятся в учреждения образования. Проделанная работа позволяет сохранить показатель охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет стабильным, он составляет 97,8%."

Дмитрий Харитончик высказал слова благодарности руководству района, строителям, коллективу дошкольного учреждения образования за проделанную работу и вручил сертификат на Вr160 тыс. для приобретения детской мебели. От Кричевского райисполкома в подарок получен сертификат на приобретение технологического оборудования, а от областного отделения Белорусского детского фонда всем воспитанникам ясли-сада заместитель председателя облисполкома Андрей Кунцевич вручил сладкие подарки.

Ответным подарком для почетных гостей стала музыкальная программа, подготовленная ребятами, а затем они ознакомились с созданными здесь условиями пребывания. По словам заведующей ясли-садом Нины Позняковой, в дошкольном учреждении работают 10 групп, в которых занимаются 163 ребенка, продолжается набор еще одной группы.

Во время строительных работ был усилен фундамент и стены здания ясли-сада, проведена его теплореновация и полностью отремонтирован интерьер. Закуплено новое технологическое и игровое оборудование, мебель. Освещение заменено на энергосберегающее, на прилегающей территории установлены игровые комплексы. Благодаря обновлению и модернизации здесь появилась возможность открыть санаторные группы.-0-

Фото Олега Фойницкого