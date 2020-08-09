Явка избирателей в Гродненской области превысила 75%

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Общая явка избирателей в Гродненской области на 16.00 превысила 75,6%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной избирательной комиссии.
Активнее всего голосуют избиратели Берестовицкого, Дятловского, Свислочского, Вороновского, Зельвенского и Мостовского районов. По данным на 16.00, там явка превысила 80%.
"Жители региона активно идут на участки. В целом процесс голосования проходит в штатном режиме", - сообщили в облизбиркоме.
Традиционно на участках организованы выступления и концертные программы, работают буфеты и выездная торговля.
В Гродненской области с 8.00 работают 656 участков, в работе избирательных комиссий задействованы свыше 7 тыс. человек.
Досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа. 9 августа - основной день голосования на выборах Президента Беларуси.-0-