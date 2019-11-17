Явка избирателей в Столинском округе превысила 50%

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском избирательном округе №16 явка избирателей превысила 50%, сообщил сегодня во время видеовключения с Инфоцентром по выборам в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва председатель Брестской областной избирательной комиссии Александр Коледа, передает корреспондент БЕЛТА.
По данным на 12 часов, в этом округе всего в голосовании приняли участие 50,8% избирателей. То есть, выборы в Столинском избирательном округе №16 можно считать состоявшимися, отметил председатель облизбиркома. Немногим уступают Барановичский-Сельский избирательный округ, где с выбором кандидатуры в парламент уже определились 47,2% избирателей. Высокая явка также отмечается в Барановичском-Западном №5 (46,6%) и Барановичском-Восточном №6 (45,8%) избирательных округах.
В целом по Брестской области к полудню избирательные участки с учетом досрочного голосования посетили 41,2% избирателей.
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