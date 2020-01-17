ЮНИСЕФ научит подростков из Барановичей создавать соцпроекты для сверстников

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подростки из Барановичей соберутся под Минском на три дня, чтобы разработать проекты, которые будут направлены на предотвращение насилия в отношении детей, сообщили БЕЛТА в Представительстве детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

С 21 по 23 января на базе комплекса "Форум" в деревне Крыжовка ребята под руководством опытных специалистов пройдут тренинг по социальному проектированию АПШИФТ и презентуют свои идеи жюри. АПШИФТ - это международная программа социальных инноваций для подростков и молодежи, которая позволяет молодым людям, включая ребят из уязвимых групп населения, выявлять и разрабатывать решения актуальных проблем для их сообществ. Благодаря этому процессу подростки и молодежь приобретают и развивают актуальные навыки, необходимые для здоровья и развития: коммуникацию, сотрудничество, критическое мышление и прочие.

С ребятами будут работать тренеры по методологии социального проектирования АПШИФТ, которые помогут командам разработать прототипы для решения актуальных проблем, связанных с профилактикой и противодействием насилию и буллингу в отношении детей в школьной среде. Презентация проектов состоится 23 января. Наиболее интересные и проработанные предложения будут выбраны жюри и поддержаны Представительством ЮНИСЕФ - их авторы получат финансирование на реализацию своей идеи.

Тренинг проходит в рамках совместной инициативы агентств системы ООН по противодействию насилию в отношении детей и молодых женщин, реализуемой ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Ребят ждет и интересное знакомство - в один из дней тренинга запланирована встреча с другом ЮНИСЕФ в Беларуси Алексеем Талаем, бизнесменом, общественным деятелем и паралимпийским спортсменом по плаванию.-0-