Юные спасатели-пожарные посоревнуются за звание лучших на областном слете в Витебске

20 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В областном слете юных спасателей-пожарных, который пройдет в Витебске 20 и 21 мая, из 120 участников выберут сильнейших в сборную Витебской области для республиканских соревнований. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Витебского областного УМЧС Наталья Туркова.

"Областные соревнования среди юных спасателей-пожарных пройдут в 23-й раз. В них будут участвовать команды, которые прошли три региональных конкурсных отбора. По итогам двухдневных испытаний соберем сборную, которая представит Витебскую область на республиканском этапе соревнований среди юных спасателей-пожарных. Он пройдет в лагере "Зубренок" в сентябре", - рассказала Наталья Туркова.

На базе лужеснянского кадетского училища встретятся 8 команд юных спасателей-пожарных из Браслава, Новополоцка, Лепеля, Орши, Витебского района и трех районов Витебска. За каждую команду выступят по 8 мальчиков и 7 девочек. Школьники от 14 до 16 лет, занимающиеся в кружках юных спасателей, покажут не только умение ликвидировать чрезвычайные ситуации различного характера, но и свои интеллектуальные и творческие способности.

Одним из самых зрелищных и эффектных этапов соревнований станет традиционный стартовый конкурс программы "Смотр строя". В нем ребята покажут выправку, подготовку и умение действовать синхронно одним слаженным организмом. Далее пройдут интеллектуальные конкурсы "Знатоки" и "Интернет-поиск".

Ребята также поучаствуют в спортивно-боевых эстафетах "Оказание первой помощи", "Боевое развертывание" и "ЧС техногенного характера". Это одни из самых трудных и физически затратных состязаний. Командам придется действовать в приближенных к реальным условиях. Так, при оказании первой медицинской помощи они по описанию должны будут определить, что нужно сделать с условным пострадавшим и максимально быстро выполнить все необходимые процедуры: наложение шины, перевязка, транспортировка и т.д. На ликвидацию последствий условного ЧС техногенного характера отправятся 5 самых сильных бойцов команды. Им предстоит в специальных химзащитных костюмах, имеющих немалый вес, и противогазах эвакуировать жертву катастрофы. Кстати, манекен, который будет играть роль раненого, весит больше 60 кг - почти как реальный взрослый человек. Так что юные спасатели должны будут продемонстрировать силу, знания и выдержку.

Однако не менее сложной для ребят будет и творческая составляющая соревнований. В конкурсе "БМООСП - организация моя" команды представят на суд жюри целые мюзиклы. К слову, исполнить "Хит безопасности" - переделанную известную песню, в которой ребята расскажут о непростой работе в МЧС и важности соблюдения правил безопасности, - дано не каждому. Здесь участники соревнований будут не только петь, но и исполнять хореографические номера, что для будущих суровых спасателей кажется более невыполнимой задачей, чем усмирить из брандспойта бушующее пламя.

Наталья Туркова добавила, что нередко юноши и девушки, прошедшие школу юных спасателей-пожарных, связывают свою судьбу с полной тяжелых испытаний, но благородной профессией, сражаясь за жизни населения и борясь с неукротимыми и опасными стихиями.-0-