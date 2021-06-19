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19 июня 2021, 15:00

Ювелирная косьба, стогование на скорость и конкурс костюмов - в Кировском районе прошел "Сенофест"

Во время "Сенофеста"
Во время "Сенофеста"

19 июня, Кировский район /Корр. БЕЛТА/. Лучших косарей из Кировского, Бобруйского и Кличевского районов собрал сегодня "Сенофест" в деревне Чигиринка Кировского района. За победу в конкурсе боролись 9 команд, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кировского райисполкома Лариса Гаврилова, в этом году впервые на конкурс приехали жители других районов.

"В этом году участниками праздника стали жители Кировского, Кличевского и Бобруйского районов - всего 9 команд по 3 человека. Основной конкурс фестиваля - это конкурс косарей, в котором 3 этапа. Сначала участники проявили себя в косьбе на скорость. Вторым этапом стала ювелирная косьба. Участники должны были на скорость обкосить фигуру и не задеть ее. И третий этап - стогование, это командный конкурс. Он оценивался по времени, но кроме того, строгой оценке жюри подверглось и качество получившихся стогов", - отметила Лариса Гаврилова.

Кроме этого, в программе фестиваля - конкурс костюмов, выставка фигур из сена, конкурс плетения венков и презентация блюд белорусской кухни от участников фестиваля. Здесь же организована выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства.

Начался фестиваль с традиционного белорусского обряда "Сенной пояс". "Издавна в первый день сенокоса в деревне женщины брали сено и заговаривали: просили здоровья, хорошей погоды, чтобы заготовить сено на зиму. Когда начинался сенокос, выходили самые старшие мужчины, выкашивали определенный участок, на этот участок с заговорами и песнями приходили женщины, брали свежескошенную траву и плели из нее длинный пояс, вплетая туда цветы полевые и тоже заговаривая его на успешную косьбу. И потом этим поясом женщины обвязывали своих мужчин, даже мальчиков маленьких. Наши предки считали, что травы первого укоса обладают целебной и защитной силой", - отметила Лариса Гаврилова.

После этого стартовал первый этап конкурса - мужчинам предстояло скосить траву на время. Как поделился после конкурса представитель Жиличского государственного сельскохозяйственного колледжа (команда "Виктория") Михаил Михайлюк, эстафету он прошел хорошо благодаря поддержке коллектива. "За один день мастерство не придет. И это не только косьбы касается. Сам учился косить давно, когда в детстве с папой ходил в поле, чтобы заготовить корм на зиму животным. Но уже с 18 лет традиционную косу не держал. Руки вспомнили, умение никуда не делось. Чтобы хорошо косить, нужно занять определенную стойку: широко расставить ноги, упереться. Плюс хорошая коса, подогнанная специально под человека и хорошо отклепанная. Тогда и на погоду не обращаешь внимания, хотя лучше косить с небольшой росой. Случайным инструментом работать непросто", - поделился мужчина.

После прошел конкурс ювелирной косьбы - в качестве фигуры выступила тренога. Жюри предупредили участников, что обкосить фигуру нужно на метр вокруг и не зацепить ее - за это снимались баллы. Во время конкурса по стогованию мужчинам нужно было сначала разобрать стог, сделанный комбайном, а после собрать его. Здесь оценивались быстрота, качество и внешний вид получившегося стога.

По итогам конкурса скоростной косьбы победу одержала команда СКФ "Чигиринка". В этапе ювелирной косьбы первое место завоевала команда ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского". В конкурсе по стогованию лучшей стала команда СКФ "Чигиринка".

"Сенофест" в Кировском районе проходит с 2017 года. В прошлом году праздник не состоялся из-за пандемии, а в этом году местная администрация возобновила традицию. "Мы надеемся, что в будущем наш праздник выйдет за пределы районного и станет региональным, чтобы быть визитной карточкой не только Кировского района, но и всей Могилевской области, - подчеркнула начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи. - Основной посыл фестиваля - возрождение белорусских традиций. Мы хотим донести наши культурные традиции до жителей не только района, но и всей области. Такой фестиваль позволит сделать наш район привлекательным и интересным для туристов".-0-

Косец Сергей Стельмаков
Косец Сергей Стельмаков

Председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый во время косьбы
Председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый во время косьбы

Мастер-класс по изготовлению венков от худрука Елены Мурашко
Мастер-класс по изготовлению венков от худрука Елены Мурашко

Фото Олега Фойницкого

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Кировск Могилевская область фестиваль
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