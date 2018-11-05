Южная магистраль в Минске заработает в конце ноября

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершается строительство Южной магистрали, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия "Гордорстрой" Александр Ярошик.

"Магистраль полноценно заработает в конце ноября, сейчас ведутся работы по укладке асфальтобетона. Один участок пока останется в насыпи, по нему движение также будет организовано, но финишные слои покрытия уложим в мае следующего года", - отметил Александр Ярошик.

Новая улица построена вдоль железной дороги от ул. Володько до пересечения с ул. Асаналиева и ул. Серова. Она станет дублером улицы Кижеватова, а в перспективе выйдет на кольцевую автодорогу и станет элементом третьего транспортного кольца. Кроме того, она обеспечит транспортное обслуживание многофункционального комплекса "Минск-Мир". Общая протяженность новой улицы составляет почти 2,5 км. Проект также включал создание транспортной развязки на пересечении с улицей Аэродромной, реконструкцию разворотного кольца автобусов и троллейбусов на ДС "Серова".

Кроме того, по словам Александра Ярошика, продолжается строительство первого транспортного кольца, очередной участок от пр. Машерова до пр. Дзержинского планируется ввести в мае 2019 года. На следующем этапе работы будут вестись на участке от пр. Дзержинского до ул. Толстого, предусмотрен ремонт трех железнодорожных мостов.

Автотранспортным кольцам отводится особая роль в организации движения транспорта в столице. Формирование первого городского кольца защитит центр города от транзитного и грузового транспорта.-0-