Кабачковую икру с высоким содержанием нитратов изъяли из продажи в Могилеве

25 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Некачественную кабачковую икру изъяли из продажи в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки в одном из торговых унитарных предприятий областного центра обнаружили в продаже опасные консервы - икру из уваренных кабачков с маркировкой "Аведовъ" высшего сорта производства РФ. "По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по показателю безопасности - превышению уровня содержания нитратов. При допустимом уровне не более 400 мг/кг фактическое значение показателя составило 637 мг/кг", - отметили в Госстандарте.

Специалисты Госстандарта выдали предприятию предписание изъять из продажи эту продукцию и не допустить ее обращения в Беларуси.-0-