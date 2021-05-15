Кабинет компьютерной томографии открыли в гомельской больнице №1

15 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кабинет рентгеновской компьютерной томографии открыли сегодня в Гомельской городской клинической больнице №1, передает корреспондент БЕЛТА.

Томограф поставлен Министерством здравоохранения совместно с Международным банком реконструкции и развития. Это первый рентгеновский компьютерный томограф в больнице. Он позволит оперативно осуществлять диагностический поиск, выявлять патологии на ранних стадиях. "Аппарат самый современный, на 128 срезов. Такого высокого класса томограф первый в Гомеле и области", - сказал главный врач больницы Олег Ядренцев. Он отметил, что ранее отсутствие томографа вызывало определенные трудности в работе. "Однако мы справлялись, проводили этот вид исследования в других учреждениях города", - уточнил главврач.

Пропускная способность оборудования - до 100 человек в сутки. За счет мощности компьютерного томографа сокращается время проведения исследования. "Соответственно сокращается дозовая нагрузка на пациента", - добавил Олег Ядренцев.

Кабинет рентгеновской компьютерной томографии расположился на площадях прежних вспомогательных помещений - их перепланировали и модернизировали. На эти цели использовано более Br680 тыс. из областного бюджета. Для работы с новым оборудованием специалисты прошли обучение.

Томограф в больнице №1 - уже четвертый введенный в эксплуатацию в больницах гомельского региона в этом году и 17-й из имеющихся в арсенале областного здравоохранения.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что в регионе будут продолжать укреплять материально-техническую базу медучреждений, закупать необходимое оборудование. Сохранение здоровья людей, доступность и качество оказания медицинской помощи - в числе приоритетных вопросов органов власти, подчеркнул он.

Здание городской клинической больницы №1

"В планах на этот год - установить компьютерные томографы в Гомельской областной клинической больнице и Чечерской ЦРБ. В следующем году планируем установить еще три компьютерных томографа", - рассказал заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Михаил Змушко. Он подчеркнул, что за последние два года многое сделано для оснащения учреждений здравоохранения. "Если говорить в контексте COVID-19, то за 2020 год число кислородных точек увеличилось с 1100 до 2133. И так по каждому направлению - и по аппаратам ИВЛ, и по реанимационным палатам и так далее", - уточнил замначальника.

Гомельская городская клиническая больница №1 - многопрофильный лечебно-профилактический стационар. Ее мощность - 385 коек. Здесь оказывают плановую и экстренную медицинскую помощь жителям Гомеля и Гомельского района. Материально-техническая база с современным оборудованием, профессиональная подготовка специалистов позволяют в том числе выполнять малоинвазивные и высокотехнологические медицинские вмешательства. Проводят в учреждении и протезирование крупных (коленных, тазобедренных) суставов.-0-

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко и главный врач Гомельской городской клинической больницы №1 Олег Ядренцев

Фото Сергея Холодилина