Кабинет компьютерной томографии заработал в Березовской райбольнице

19 февраля, Береза /Корр. БЕЛТА/. В Березовской центральной районной больнице имени Э.Э.Вержбицкого сегодня открыли кабинет компьютерной томографии, передает корреспондент БЕЛТА.

Томограф марки Siemens поставлен по линии Минздрава. Оборудование приобретено за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID-19. Это один из 25 КТ-аппаратов, закупленных для Беларуси. "Подобная программа прорабатывается с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, направляется республиканский бюджет, чтобы максимально оснастить районные центры. Береза находится между Брестом и Барановичами, рядом проходит трасса М1. Появилась возможность делать исследования без переезда в другой город. Это крайне важно", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко.

Компьютерный томограф позволяет увидеть весь организм человека: головной мозг, органы грудной и брюшной полости, конечности. Аппарат делает 64 среза. "Безусловно, доступность и качество обслуживания жителей района значительно увеличатся. Раньше приходилось транспортировать пациентов для исследования на КТ в Брест, Барановичи или Дрогичин. Теперь можем проводить исследования в ближайшие сроки и выявлять какие-то патологии. Естественно, это повышает эффективность лечения. Близлежащие районы тоже смогут отправлять к нам людей на диагностику", - сказала заведующая рентгено-диагностическим отделением Березовской ЦРБ Светлана Полякова.

Компьютерный томограф позволяет диагностировать заболевания на более ранних стадиях. Особенно это важно для выявления онкологических опухолей, нарушений системы кровообращения, поражений легких, в том числе коронавирусной инфекцией. "Медицинский персонал вовлечен в борьбу с COVID-19. Заболеваемость в Брестской области начинает снижаться. Мы благодарны медикам за спасение людей, - сказал председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. - В этом году запланированы значительные средства для сферы здравоохранения, будут вводиться новые объекты и закупаться оборудование". В частности, компьютерные томографы планируется приобрести для Барановичского онкодиспансера, Лунинецкой ЦРБ и Пинской центральной больницы.-0-