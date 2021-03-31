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31 марта 2021, 16:11

Качество медицинских услуг и развитие торговли - Заяц провел выездной прием в Мстиславле

Леонид Заяц
Леонид Заяц
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31 марта, Мстиславль /Корр. БЕЛТА/. Качество медицинских услуг, размещение объекта торговли в историческом центре города, нарушение наследственных прав - с такими вопросами на выездной прием к председателю Могилевского облисполкома Леониду Зайцу обратились сегодня жители города Мстиславля и Мстиславского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего на прием обратились пять человек.

Так, жительница агрогородка Рязанцы обратилась на прием с вопросом о качестве оказываемых медицинских услуг. Женщина в 2009 году переехала из Крыма в Мстиславский район. Имея серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой и другими сопутствующими заболеваниями, женщина проходит большую часть обследований на платной основе. Она отметила, что когда обращается к специалистам в Минске, они рекомендуют ей различные обследования, а когда она возвращается в районную больницу, женщине отказывают в оказании рекомендованных исследований.

"В каждом конкретном случае нужно разобраться, моментального решения принять не получится, - отметил Леонид Заяц. - У вас есть проблемы сейчас, мы готовы помочь в их разрешениях. Выберите удобный для себя день, приезжайте в Могилевской областную клиническую больницу, и медики проведут комплексные исследования и назначат курс лечения. Более точные рекомендации и направления вам дадут врачи".

Жительница районного центра обратилась по вопросу недостаточного оказания медицинской помощи несовершеннолетним внукам. Женщина рассказала, что дети в 2016 году проходили курс антирабической вакцинации против бешенства в районной больнице - детей поцарапала кошка и после этого пропала. Через три месяца после прививки один из детей начал сильно косолапить, еще чуть позже ребенок стал неправильно держать руки, появилась светобоязнь. Обращались за помощью в районную больницу, в главное управление по здравоохранению области, в Министерство здравоохранения. Женщина уверяет, что сейчас состояние детей вялое, есть параличи. Заявительница уверена, что лечение было оказано неправильно, потому у детей появились проблемы со здоровьем.

Как отметила первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Могилевской области Ирина Ляхович, на сегодняшний день дети здоровы, а плоскостопие одного из них - наследственное заболевание. Это подтвердили несколько комиссий, в том числе - министерская. Леонид Заяц посоветовал женщине не накалять обстановку и успокоиться - дети здоровы, посещают школу, имеют основную группу по физкультуре.

Еще одна жительница города обратилась на личный прием за помощью - женщина уверена, что в отношении нее было допущено несколько серьезных нарушений. Одно из них - нарушение наследственных прав по завещанию ее матери на жилой дом. Также возникли вопросы о правомерности выдачи технического паспорта на данный жилой объект. Как отметил присутствующий на приеме председатель Мстиславского райисполкома Дмитрий Пимошенко, при оформлении технического паспорта сотрудниками Могилевского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру были допущены ошибки. Однако сейчас все исправлено, женщина может получить верные документы бесплатно. Все остальные вопросы, с которыми пришла женщина, ей неоднократно разъясняли на местном уровне.

На прием к губернатору обратился житель Мстиславля - мужчина уже больше 13 лет является индивидуальным предпринимателем. Деятельность связана с выездной торговлей. В 2020 году из-за коронавирусной инфекции доходы упали - мужчина переехал в Минск работать таксистом. Однако у предпринимателя есть идея - открыть заведение общепита в исторической части города родного Мстиславля, внешне оформить его так, чтобы подходило под общую застройку исторической части. Однако есть вопросы в предположительном месте размещения торговой точки - это зеленая зона в самом центре города. Как отметили специалисты, Мстиславль - один из немногих городов области, который сохранил свой центр города без различных торговых объектов и ярких вывесок. Предпринимателю предложили несколько вариантов для размещения, более подходящих и тоже недалеко от центра. Леонид Заяц отметил, что идея хорошая и необходимо оказать человеку содействие в реализации. "Пусть с этим вопросом поработают специалисты, без них нельзя принимать решение. И если у вас будут работать настоящие специалисты, кухня будет вкусной - и с другого конца города к вам приедут. Нужно найти решение этого вопроса так, чтобы он устроил и человека, который готов здесь работать, и власть города", - отметил Леонид Заяц.

"Выездные приемы - это правильная форма работы, такие встречи с жителями нашей области дают положительный результат. Не каждый человек в силу своих жизненных обстоятельств может добраться до областного центра, но есть ряд бытовых вопросов, которые необходимо решать безотлагательно на месте. Бывает, что не под силу решить некоторые вопросы на местном уровне, необходимо совместное участие и решение сразу нескольких структур. На такие встречи приезжают компетентные люди из облисполкома, других организаций, чтобы совместно найти решение насущных проблем наших граждан. Это медицина и образование, развитие малого бизнеса, какие-то житейские трудности - с такими вопросами приходят люди, - отметил Леонид Заяц. - И сегодняшняя встреча помогла некоторым людям облегчить те проблемы, которые у них возникли. Некоторых успокоили, некоторым помогли найти необходимый путь для дальнейшего развития. Такие встречи во многом помогают и людям, и городу, и в целом всей области".-0-

Фото Олега Фойницкого

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