Кадлубай: мы делаем акцент на региональные системы образования, их опыт и практики

22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Региональные системы образования, их опыт и практики - большое подспорье при разработке нормативно-правовой базы и решений на уровне Министерства образования. Об этом заявил журналистам заместитель министра образования Александр Кадлубай перед коллегией главного управления образования Гродненского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Кадлубай отметил, что Гродненская область по многим направлениям в воспитании и образовании является флагманом. Здесь реализуются экспериментальные, инновационные практики, которые потом становятся нормами на уровне республики. И среди тех показателей, которые в приоритете образовательной политики министерства, Гродненская область находится на позициях лидера.

"Отдельно могу отметить опыт повышения квалификации кадров на базе Гродненского областного института развития образования. Здесь стабильно и четко налажена работа. Если в других регионах нам нужно ориентировать, какую нишу необходимо занять, то в Гродно институт развития образования и главное управление образования облисполкома очень быстро ориентируются. В частности, по учителям патриотического воспитания. Здесь сразу начали работу - разработали программы, компоненты. Они готовы наперед", - сказал Александр Кадлубай.

Среди основных задач на ближайшую перспективу замминистра выделил проработку централизованного экзамена, который введут в 2023 году. "Большая ответственность лежит на региональной системе управления, на педагогах, которые должны сами подготовиться и подготовить наших детей к этим испытаниям. Сейчас идет переориентировка на аттестацию в виде тестов, чтобы дети прошли успешно централизованный экзамен. Немаловажна также работа, которая ведется по обновлению программ и учебных пособий. В Министерстве образования уже закончили линейку учебного книгоиздания. Но предстоит еще многое. Важно расставить акценты по формированию белорусской государственности", - заключил Александр Кадлубай.-0-