Как в сказке: в Лепельском районе расцвел подснежник

18 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аномально теплая погода стала причиной повторного цветения растений в Березинском биосферном заповеднике. И если в ноябре удивил мирт болотный, то в декабре о еще нескорой весне своими нежными цветами напомнила перелеска благородная. О предновогоднем чуде корреспонденту БЕЛТА рассказали в заповеднике.

Отдельные цветки ранневесеннего растения были обнаружены в окрестностях деревни Домжерицы Лепельского района. Свои лепестки характерной голубой окраски перелеска, которую в народе именуют просто подснежником, приоткрыла на хорошо прогреваемом солнцем участке леса.

"Конечно, такому вторичному нехарактерному цветению есть научное объяснение: бутоны у перелески, или печеночницы, закладываются еще с осени. И в обычные годы их можно найти в крупных почках, которые располагаются в центре розетки листьев, у самой поверхности земли. Причиной их распускания стали метеорологические особенности этого года. Второе цветение обычно связано с жаркой и засушливой погодой в конце весны и начале лета. Можно предположить, что аномально жаркий июнь нынешнего года этому и поспособствовал", - пояснили в заповеднике.

Согласно прогнозу погоды, в течение недели тепло сохранится. А это значит, что в канун Нового года повстречать подснежники можно не только в сказке.-0-

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