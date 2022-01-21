Калач: в глубинке люди тоже вносят предложения в проект Конституции

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В глубинке есть люди с активной гражданской позицией, которые вносят предложения в отдельные главы проекта Конституции. Об этом сегодня сказал помощник Президента - инспектор по Минской области Владимир Калач во время проведения личного приема граждан в поселке Холопеничи (Крупский район), сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

"Личный прием дает возможность поучаствовать в разрешении насущных проблем наших граждан, разъяснить им суть государственной социальной политики, требования законодательства. Хоть и не всегда в силу объективных причин удается помочь отдельным людям, вместе с тем стараемся найти выход из сложившихся жизненных ситуаций, добрым словом поддержать человека. Особенно отрадно, что у нас в глубинке есть люди с активной жизненной позицией, внимательно следящие за общественными процессами в стране, переживающие за дальнейшее развитие государства, вносящие свои предложения в отдельные главы новой Конституции", - сказал Владимир Калач.

Во время приема с просьбой о помощи к инспектору по области обратились Татьяна Денисова и Галина Ковалевская из агрогородка Узнацк. Заявительницы рассказали, что не могут установить в домах электрооборудование для приготовления пищи и отопления, также отсутствует возможность газификации жилых домов. В связи с этим женщины попросили включить электрические сети населенного пункта в план реконструкции на 2021-2025 годы.

Тамара Макаревич из Холопеничей на прием пришла с просьбой внести дополнение в статью проекта Конституции о делегатах Всебелорусского народного собрания. Она предложила включить в состав делегатов детей участников Великой Отечественной войны.

В свою очередь жители Крупок Вячеслав Лысаковский и Владимир Благочинный обратились с вопросом о разрешении приватизации или выкупа жилых помещений социального пользования, которые предоставляются воинам-интернационалистам.

Эти, а также другие поступившие от граждан вопросы взяты на контроль для их детального изучения и решения.-0-

Фото Миноблисполкома