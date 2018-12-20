20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Калядны кiрмаш" развернулся в Минске на Октябрьской площади и будет работать до 15 января, сообщает БЕЛТА.

Нынешняя ярмарка изменила формат: торговые объекты разместились возле елки в стеклянных конструкциях в виде сот. Это новая концепция. В каждом из четырех объемных сотов скомплектовано три торговых павильона, по периметру которых предусмотрены столики без посадочных мест

Как и в прошлом году, в нынешнем сезоне минчане и гости столицы могут купить продукцию по демократичным ценам. Так, блинчики с различными начинками будут стоить от Br1 до Br3,5 за порцию, оладьи, фаршированные мясом, - от Br2 до Br2,5, жареные и печеные пирожки - от Br0,5 до Br1,5. Шашлык из птицы обойдется покупателям от Br2 за 100 г, хот-доги - от Br2,5 до Br3,5, глинтвейн - от Br2,5 до Br3,5 за стакан, кофе, чай - от Br1-1,5.

Площадка на Октябрьской площади ориентирована больше на традиционную белорусскую кухню, а у Дворца спорта, где ярмарочные ряды заработали с 15 декабря, в меню включены, например, какао на кокосовом молоке, устрицы с луковым соусом, черные роллы.

Гостей здесь ждут до 8 января с 12.00 до 22.00, а после 8 января - до 20.00, в новогоднюю ночь - с 22.00 до 4.00.-0-