Капсулу с посланием потомкам заложили в основание будущего памятника Георгию Конисскому в Могилеве

6 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Капсулу с посланием потомкам заложили сегодня в основание будущего памятника Георгию Конисскому в Могилеве. Он разместится на смотровой площадке у парка Подниколье, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники торжественного мероприятия ознакомились с макетом будущего памятника - это будет 8-метровая бронзовая скульптура просветителя и православного деятеля Георгия Конисского, которая разместится на гранитном основании.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси отметил, что святитель Георгий Конисский при жизни сделал многое не только для Могилева и белорусского народа. "Его имя известно далеко за пределами нашей страны. Он известен тем, что в непростое политическое время делал многое для его стабилизации. Георгий Конисский как любящий отец заботливо и порой с опасностью для жизни отстаивал интересы своей паствы, которые никто другой отстоять не мог, - сказал митрополит Вениамин. - Погребен Георгий Конисский в 1795 году в Спасском соборе, который он сам и построил. Спустя время оказалось, что мощи его нетленны - это стало известно в 1812 году во время нашествия французов. Уже в годы перестройки шел ремонт собора, тогда же открыли склеп, и это подтвердилось. После Великой Отечественной войны святые мощи не сохранились на нашей земле, но память о нем осталась в сердцах верующих".

По словам митрополита, появление в Могилеве такого монумента - знак благодарности потомков за труды святителя, дипломата и политического деятеля.

Место для будущего памятника выбирали долго и кропотливо. Как подчеркнул председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, прихожане и жители города приняли активное участие в этом выборе. "Предложений для размещения было несколько. Рассматривали вариант на площадке у дворца святителя, на территории Спасо-Преображенского храма. Но в итоге выбрали смотровую площадку у парка Подниколье - так решила созданная в горисполкоме комиссия совместно с прихожанами. Место необычное, если обратить внимание на территорию парка, то слева - Свято-Никольский монастырь, справа - строящаяся Свято-Покровская церковь. А в центре, вдали за Днепром, виднеются купола Спасо-Преображенского собора, - сказал мэр. - Парк - одно из любимых мест отдыха горожан и гостей города. Здесь всегда много людей, потому мы посчитали, что это будет лучший вариант. Нас поддержали прихожане и жители города".

Эскиз будущего монумента и проектно-сметная документация готовы, финансироваться возведение памятника будет из пожертвований, а также из фонда имени Георгия Конисского.

"Мы долго шли к тому, чтобы в Могилеве появился памятник Георгию Конисскому. Процесс начался еще в 2017 году, когда ко мне обратились жители Могилева и предоставили 10 тыс. подписей членов инициативной группы, которые выступали за увековечивание памяти святителя. В том же году благословение на работу дал митрополит Павел. Много людей нам помогало на разных этапах создания и согласования этого проекта. В 2019 году Президент указом дал добро на установку памятника, - рассказал председатель правления фонда имени Георгия Конисского Анатолий Хищенко. - В Могилеве давно хотели увековечить память этого великого деятеля. В областном центре есть много зданий, созданных по инициативе Георгия Конисского. Но мы очень обыденно относимся к уже привычным постройкам, не особо знаем их историю. А памятник, да еще в таком месте, обратит внимание людей на личность святителя и его деятельность. Кроме того, будущий памятник разместится недалек от Днепра, омывающего три братских государства, в историю которых вписано имя Георгия Конисского".

Православная церковь 6 августа чтит память святителя Георгия Конисского, молитвенника и покровителя земли белорусской.-0-