Караев: качество собственной продукции - залог производственной безопасности

31 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Важно, что в Беларуси не просто производятся собственные продукты питания, а выпускается качественная продукция из натурального сырья. Такое мнение сегодня журналистам во время посещения ОАО "Гроднохлебпром" высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Юрий Караев ознакомился с работой предприятия, ассортиментом выпускаемой продукции, а также провел встречу с коллективом.

"Вопросам продовольственной безопасности всегда уделялось повышенное внимание. В этом плане очень важно, что сегодня в нашей стране не просто производятся собственные продукты питания, а выпускается качественная продукция из натурального сырья", - отметил Юрий Караев. Он подчеркнул, что не случайно белорусские продукты популярны за рубежом.

"А мы же порой не ценим собственные качественные и натуральные продукты. Хотя не всему миру это доступно. Во многих странах мира за натуральность приходится доплачивать немалые деньги", - обратил внимание Юрий Караев. Он высоко оценил уровень производства на предприятии, поблагодарил коллектив за качественную работу, направленную на созидательное движение вперед.

Во время встречи поднимались различные темы. Некоторые касались в целом вопросов о городе и регионе, развитии страны, другие носили более локальный, житейский характер. На ряд вопросов ответы дали во время встречи.

Другие будут переданы для изучения в соответствующие службы и министерства. Юрий Караев подчеркнул, что такие встречи позволяют максимально оперативно обеспечить обратную связь, донести вопросы до тех, от кого зависит их быстрое решение.

Сегодня ОАО "Гроднохлебпром" объединяет несколько предприятий из Гродно, Волковыска, Лиды, Новогрудка, Слонима и Сморгони. На предприятии работают 1,8 тыс. человек. В сутки на предприятиях производится до 100 т хлебобулочных изделий. Продукция поставляется на прилавки магазинов не только Гродненской области, но и соседних регионов. В ассортименте сотни различных позиций. Постоянно осваивается выпуск новой продукции.

Сегодня, к слову, на предприятии начали выпуск пасхальной продукции. Старт производства освятил настоятель Бригитского костела в Гродно ксендз Антоний Гремза. На предприятии отметили, что такой подход важен в пандемию: покупатели прямо в магазине приобретут освященные куличи и кексы. К слову, изготавливают пасхальную продукцию по традиционным рецептам.-0-

Фото Леонида Щеглова