Караев: о создании детям новогоднего настроения нужно задуматься каждому

20 декабря, Молодечненский район /Корр. БЕЛТА/. Каждому нужно задуматься о создании детям новогоднего настроения. Такое мнение сегодня высказал журналистам министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Юрий Караев и начальник Департамента исполнения наказаний МВД Олег Маткин посетили Радошковичскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитанники выступили перед гостями, школе на мероприятии акции "Наши дети" были переданы подарки от МВД.

"Не каждый день нам приходится встречаться с лучшими представителями населения. Так иногда где-то и загрубеешь душой. А вот приход к детям в канун Нового года так расслабляет, умиляет, оставляет хорошее чувство, - отметил министр. - Дети готовились к празднику, так репетировали, костюмы у всех красивые. Я могу себе представить, что для них Новый год - сказки, сценки, а главное, подарки. И в такие дни оставить детей без внимания - это, конечно же, грех. Надо создать им настроение".

"И, естественно, не только под Новый год, как можно чаще и даже без повода это надо делать. Об этом нужно задуматься каждому, особенно если ты хорошо, в достатке живешь, всегда вспомни о тех, кто немножко обделен", - сказал Юрий Караев.

Директор школы-интерната Игорь Дятловский отметил, что уже много лет здесь проходит акция "Наши дети": "Шефы у нас - это МВД и конкретно Департамент исполнения наказаний. Они посещают нас и 1 сентября, и во время последнего звонка, приезжают на спортивные мероприятия. Уже ребята воспринимают гостей не как шефов - это просто наши родные люди, друзья". Говоря о сегодняшнем представлении, которое дети показали правоохранителям, директор сказал, что там все как всегда - добрые силы побеждают зло.

Сегодня шефы подарили школе-интернату мебель, спортивный инвентарь, каждый воспитанник получил сладкий презент. Среди подарков были и картины, нарисованные осужденными для конкурса ко Дню защиты детей "Ребенок - целый мир".

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции также присоединились общественные объединения.-0-