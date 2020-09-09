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09 сентября 2020, 14:15

Караник: наша задача - поддерживать своих производителей и лоббировать их интересы на внешних рынках

Директор ОАО "Белкард" Андрей Яночкин и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник
Директор ОАО "Белкард" Андрей Яночкин и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник

9 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня одной из основных задач остается поддержка стабильно работающих предприятий и продвижение их интересов на внешних рынках. Такое мнение во время рабочей поездки в ОАО "Белкард" высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Административное здание ОАО "Белкард"
Административное здание ОАО "Белкард"

Директор ОАО "Белкард" Андрей Яночкин и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник
Директор ОАО "Белкард" Андрей Яночкин и председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник

В цехах ОАО "Белкард"
В цехах ОАО "Белкард"

Руководитель области ознакомился с работой одного из ведущих производителей автокомпонентов, провел встречу с руководством предприятия, пообщался с работниками в цехах.

"Предприятие - один из примеров бережного отношения к советскому наследию. Еще в годы моей юности ОАО "Белкард" наряду с другими заводами было одним из градообразующих предприятий. После распада Советского Союза в некоторых республиках пошли по пути наименьшего сопротивления и попросту закрыли подобные производства, заменив их продукцию импортными аналогами. Здесь же прошла модернизация, замена технологического оборудования, освоен выпуск новой продукции, новые рынки", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что такой подход потребовал значительных усилий, но самое главное - есть результат: сохранен коллектив, продукция предприятия востребована на внутреннем и, что важно, на внешних рынках.

Во время посещения предприятия
Во время посещения предприятия

Детали карданного вала
Детали карданного вала

Во время общения посещения ОАО "Белкард"
Во время общения посещения ОАО "Белкард"

Владимир Караник отметил, что в регионе большинство предприятий работает стабильно. Пандемия сказалась на падении спроса, но сейчас рынки начинают оживать. Поэтому важно помочь отечественным предприятиям закрепиться на рынках сбыта.

"Сегодня наша главная задача - подставить плечо стабильно работающим крупным производителям, лоббировать их интересы на внешних рынках, оказать при необходимости другую поддержку", - отметил Владимир Караник. Он обратил внимание на то, что очень важно обеспечить выполнением всех контрактных обязательств, показать партнерам, что они имеют дело со стабильно работающими предприятиями.

"В большинстве коллективов есть понимание того, что никто нам ничего не подарит. Наше благосостояние зависит от того, что мы сами заработаем", - подчеркнул руководитель области.

В ОАО "Белкард" сегодня работают более 1,7 тыс. человек. Номенклатура изделий предприятия превышает тысячу наименований: карданные валы, передачи, шарниры, крестовины, рулевые тяги, амортизаторы, тормозные камеры и многое другое. Более 70% продукции поставляется на конвейеры таких отечественных и зарубежных предприятий, как МАЗ, БЕЛАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ и другие. На экспорт поставляется около 66% продукции: осваиваются не только рынки стран-соседей, но и дальнее зарубежье, в том числе и США.-0-

Во время общения с сотрудниками предприятия
Во время общения с сотрудниками предприятия

Фото Леонида Щеглова

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