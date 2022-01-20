Караник о сотрудничестве с Республикой Тыва: надо превратить потенциал в конкретные проекты

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциал сотрудничества Беларуси и Республики Тыва надо превратить в конкретные проекты на благо двух стран. Об этом заявил журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, закрепленный на правительственном уровне за развитием отношений с данным российским регионом, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор считает, что точек соприкосновения в двустороннем сотрудничестве очень много. "И сейчас наша основная задача - потенциал превратить в конкретные проекты на благо наших двух стран", - подчеркнул он.

По его словам, участники делегации из Тывы настроены очень активно включаться в работу, они предметно и заинтересованно обсудили возможные совместные проекты в сфере сельского хозяйства. Это очень важно, так как руководство Тывы планирует утроить его долю в валовом региональном продукте. Кроме того, возможно участие белорусских специалистов в развитии инфраструктуры строящегося Ак-Сугского горно-обогатительного комбината.

"Планов у них очень много, я вижу, что команда у них настроена без раскачки начать реализацию этих планов в жизнь", - резюмировал Владимир Караник.-0-