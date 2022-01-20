Сельское хозяйство, индустрия, туризм: Гродненская область и Республика Тыва подписали протокол о сотрудничестве

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник провел в Минске рабочую встречу с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом после переговоров российской делегации с Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хоть мы являемся самой западной точкой Союзного государства и не граничим с Российский Федерацией, для нашего региона это основной торговый партнер. Пожалуй, самый крупный и весомый проект СГ - Белорусская атомная электростанция, которая располагается на территории Гродненской области, - сказал Владимир Караник, обращаясь к участникам встречи. - С моей точки зрения, у нас налажены хорошие партнерские отношения. Подписано порядка 25 договоров о сотрудничестве с разными регионами России. Мы очень надеемся, что у вас будет возможность посетить Гродненскую область. Самое оптимальное время, чтобы оценить красоту нашего региона - весна и лето. Девятый форум регионов будет проходить именно в Гродно, поэтому, пользуясь случаем, приглашаем принять в нем участие. Это позволит ознакомиться с промышленным, туристическим потенциалом и уже более целенаправленно обсудить возможности дальнейшего сотрудничества".

Владимир Караник во время встречи

Владимир Караник также отметил, что необходимость укрепления интеграционных связей подчеркивалась сегодня на встрече у главы государства. "В беседе выяснилось, что у нас много точек соприкосновения. Это вопросы тяжелой промышленности и техники. В нашей области тоже есть предприятия, которые выпускают сельскохозяйственную технику", - подчеркнул председатель Гродненского облисполкома.

"Благодарим вас за приглашение на форум, который состоится в конце июня. Если в этот период получится приехать, то мы более детально обсудим все вопросы. Все, что вы нам говорили, может лечь в основу нашего соглашения. Сейчас у нас в приоритете сельское хозяйство. Ваш опыт в переработке молока будет бесценен для нас", - подчеркнул Владислав Ховалыг.

Владислав Ховалыг во время встречи

В ходе встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию объемов товарооборота и оптимизации торгового баланса, углублению производственно-кооперационных связей, а также принятию действенных мер поддержки и стимулирования торгово-экономических отношений между республиками.

Помимо этого, Владислав Ховалыг и Владимир Караник определили приоритетные направления развития сотрудничества. Они касаются вопросов расширения товарной номенклатуры взаимных поставок, сотрудничества между промышленными предприятиями, в сфере агропромышленного комплекса, туризма, санаторно-оздоровительного лечения, здравоохранения и культуры. По итогам встречи был подписан протокол.

В январе-ноябре 2021 года товарооборот Беларуси и Республики Тыва составил $47,5 тыс. Основу поставок из нашей республики составили поставки машин и устройств для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки, металлоконструкций из черных металлов, корсетных изделий и женского трикотажа.-0-

Фото Павла Орловского