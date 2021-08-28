28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник отвергает домыслы о притеснении польского меньшинства в Гродно. Об этом он заявил сегодня в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"Попытки каким-то образом раскачать ситуацию на этнической почве, они обречены, потому что для этого нет глубинных оснований", - подчеркнул руководитель региона.

Он отметил, что Гродно - это очень многонациональный город, а близость Польши и определенная совместная история предопределили то, что в городе проживают и этнические поляки. "У нас никогда не делили другу друга по национальному признаку или вероисповедания. Город всегда был многонациональным и дружным", - сказал Владимир Караник.

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