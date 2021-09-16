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16 сентября 2021, 07:51

Караник проведет стрим по вопросам вакцинации от коронавируса

Владимир Караник. Фото из архива
Владимир Караник. Фото из архива
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16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона, касающиеся вакцинации от коронавируса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском облисполкоме.

Прямая трансляций пройдет 21 сентября с 15.30 до 16.30. Она будет доступна в Instagram облисполкома (instagram.com/grodno_oblispolkom), а также на телеканале "Беларусь 4 Гродно" и его YouTube-канале.

Вопросы можно предварительно направить по адресу stream@region.grodno.by, а также в социальной сети, видеоплатформе и боту обратной связи Telegram-канала "Гродно Медиа Group".-0-

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