Караник проведет стрим по вопросам вакцинации от коронавируса

16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона, касающиеся вакцинации от коронавируса. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском облисполкоме.

Прямая трансляций пройдет 21 сентября с 15.30 до 16.30. Она будет доступна в Instagram облисполкома (instagram.com/grodno_oblispolkom), а также на телеканале "Беларусь 4 Гродно" и его YouTube-канале.

Вопросы можно предварительно направить по адресу stream@region.grodno.by, а также в социальной сети, видеоплатформе и боту обратной связи Telegram-канала "Гродно Медиа Group".-0-