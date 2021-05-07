Караник: с учетом роста производства сельхозпродукции необходимо увеличить и глубину ее переработки

7 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С учетом постоянного роста производства сельхозпродукции необходимо увеличивать и глубину ее переработки. Такое мнение сегодня во время посещения ООО "Праймилк" в Щучине журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

Владимир Караник ознакомился с реконструированным производством предприятия и выпуском новой продукции - мягких сыров. Он подчеркнул, что большое внимание в области уделяется переработке продукции сельского хозяйства. "Основная задача - увеличить ее глубину. Благодаря технологиям, выпуску новых видов продукции есть возможность увеличить выручку до нескольких раз. А это не только прибыль предприятия-переработчика и сельхозпроизводителя, но и новые рабочие места, увеличение заработной платы, налоговых поступлений", - отметил Владимир Караник. Особенно это актуально для молочной отрасли, ведь производство молока в регионе ежегодно увеличивается на 7-10%.

"Необходимо в дальнейшем реализовывать как можно больше подобных инфраструктурных проектов. Сельское хозяйство и переработка составляют 35% от ВРП области, и от их развития зависит также пополнение бюджета", - обратил внимание руководитель региона.

Он рассказал: сейчас продолжается модернизация и других молочных предприятий области. В том числе уделяется внимание организации безотходного производства и созданию на основе некогда побочных продуктов востребованного на внешних рынках товара. Есть также проекты по модернизации и расширению мясных производств как в областном центре, так и в районах.-0-