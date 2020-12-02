Караник: сельское хозяйство и сфера переработки стали драйверами экономики Гродненской области

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сельское хозяйство и сфера переработки стали драйверами экономики региона в 2020 году. Об этом сегодня во время посещения ОАО "Молочный Мир" в Гродно журналистам заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Владимир Караник и помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев ознакомились с работой предприятия и встретились с его коллективом.

"В 2020 году удалось не допустить, несмотря на непростые условия, снижения валового регионального продукта области. Ожидаемо, к примеру, снизился вклад сферы услуг, при этом драйверами экономики выступили сельское хозяйство и сфера переработки, показавшие существенный рост", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что этим направлениям уделяется повышенное внимание.

"Разрабатывается программа по увеличению производства сельхозпродукции И мы должны быть готовы к переработке, например, увеличивающихся объемов молока и мяса, если мы говорим о продукции животноводства, выпуску продуктов с высокой добавленной стоимостью", - обратил внимание Владимир Караник. По его словам, сейчас обсуждается дальнейшая стратегия развития сферы переработки. Например, во время посещения ОАО "Молочный Мир" речь шла о создании нового логистического центра предприятия, ввод в эксплуатацию новых линий. Не снимаются с повестки дня вопросы увеличения экспорта, расширения географии поставок, включая страны дальней дуги и Европейский союз.

ОАО "Молочный Мир" - один из лидеров молочной промышленности страны. В сутки здесь перерабатывается около 1,7 тыс. т молока. Сейчас на предприятии выпускают более 300 видов молочной продукции. Большинство экспортируется. Продукция представлена на рынках России и Китая, поставляется более чем в 35 стран. На предприятии около 2 тыс. сотрудников.-0-