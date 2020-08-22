Караник: стоит задача сделать гродненский регион комфортным для жизни и динамично развивающимся

22 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Перед руководством Гродненской области стоит задача сделать регион еще более комфортным для жизни и динамично развивающимся. Об этом заявил сегодня журналистам Владимир Караник, которого глава государства решил назначить губернатором Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда я заступил на должность министра здравоохранения, у меня спросили, какие приоритеты? Доступная качественная медицинская помощь. Многие критиковали, что это слишком образно. Так и здесь: сделать этот регион, как выразился Президент, западную жемчужину, комфортным для жизни, динамично развивающимся. А для этого придется работать по многим направлениям", - сказал Владимир Караник.

По его словам, назначение на пост губернатора стало для него неожиданностью. Но, подчеркнул Владимир Караник, государственное должностное лицо должно быть готово решать любые задачи. С другой стороны, Гродно - это малая родина пока еще действующего министра здравоохранения. "Я очень люблю этот город и этих людей", - подчеркнул он. Владимир Караник отметил работу предыдущего руководства области и выразил надежду, что динамика по развитию региона сохранится и даже ускорится.-0-