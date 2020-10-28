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28 октября 2020, 07:47

Кардиологи и неврологи Гомельской области проведут консультации по профилактике инсультов

Фото из архива
Фото из архива

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Кардиологи и неврологи Гомельской области 29 октября во Всемирный день борьбы с инсультом проведут телефонные консультации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

С 10.00 до 12.00 на звонки ответят врачи-кардиологи в областном клиническом кардиологическом центре. Вопросы можно задать по номеру 8 (0232) 49-18-02. С 11.00 до 12.00 на базе областной клинической больницы консультировать будут врачи-неврологи. Телефон прямой линии - 8 (0232) 34-71-62.

Специалисты отмечают, что стремительный темп современности создает все больше условий не только для улучшения качества жизни человека, но и для роста числа различных недугов. "Наиболее распространенными являются сердечно-сосудистые заболевания. Они помолодели настолько, что инсульт может встречаться даже у школьников", - подчеркнула врач-валеолог областного ЦГЭ и ОЗ Анастасия Степанькова.

Последствиями заболевания могут быть потеря речи, паралич, нарушение моторики и т.д. Главной причиной инсульта считают атеросклероз, провоцирующий образование в сосудах атеросклеротических бляшек.

"Снизить риск инсульта помогут отказ от вредных привычек, введение физических нагрузок, пересмотр рациона в пользу цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов, пищи, богатой магнием (гречихи, овса, миндаля, морской капусты) и калием (чернослива, изюма, фасоли)", - обратила внимание врач-валеолог.

Важную роль в профилактике инсульта играют физические нагрузки. Предпочтительны прогулки на свежем воздухе, плавание, езда на велосипеде, утренняя гимнастика. Снижение уровня стрессов, режим дня и достаточный сон также помогут оздоровить организм.

"Должное внимание необходимо обратить на профилактику коронавирусной инфекции. Особенно среди пожилых. Пандемия продемонстрировала не только высокую агрессивность нового инфекционного агента, но и его способность вызывать тяжелые сердечно-сосудистые осложнения", - отметила Анастасия Степанькова. По ее словам, высокая летальность больных пожилого возраста, зараженных COVID-19, отчасти связана с развитием фатальных сердечно-сосудистых осложнений, наиболее тяжелым из которых является инсульт.-0-

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