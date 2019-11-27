Карьерный форум для студентов БГУ пройдет 5 декабря

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Карьерный форум БГУ - 2019" пройдет 5 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Участниками масштабного события станут все студенты факультетов и образовательных институтов БГУ. Среди потенциальных работодателей будет свыше 20 отечественных и международных продовольственных, транспортно-логистических, аудиторско-консалтинговых, IT-компаний, государственных органов и промышленных предприятий.

Будут работать интерактивные площадки. Представители ведущих компаний расскажут о своей деятельности, обучающих программах, возможностях профессионального роста, критериях оценки соискателей, капитализации личного бренда и др. Организации представят актуальные вакансии и возможности для прохождения практики или стажировки, обозначат требования к кандидатам, а также дадут советы по составлению резюме. О программах магистратуры и образовательных международных обменов расскажут специалисты БГУ. Все желающие смогут лично пообщаться с сотрудниками компаний.

Кроме того, у каждого участника будут три минуты для самопрезентации перед потенциальными работодателями. После общения эксперты укажут на слабые и сильные стороны соискателя и дадут рекомендации по их корректировке.

Организатором форума выступает главное управление образовательной деятельности БГУ. Мероприятие пройдет по ул.Фабрициуса, 4. Начало в 10.00. Вход по предварительной электронной регистрации.-0-