Карнавальное шествие и уличный спектакль - в Минске пройдет День Польши

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "День Польши в Минске" пройдет 15 июня в историческом центре столицы, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

На сцене Верхнего города первыми выступят вокальные и танцевальные коллективы польской диаспоры в Беларуси. Артисты Щучинского районного центра культуры и народного творчества презентуют лучшие произведения легенды польской музыки ХХ столетия Чеслава Немена. Вечером концерт продолжит программа "К 200-летию Станислава Монюшко". Со своими номерами на сцену выйдут симфонический оркестр Capella Academia, Государственный камерный хор Беларуси, солисты Большого театра Беларуси. Прозвучат знаковые произведения известного композитора: арии из опер "Галька" и "Страшный двор", увертюра "Сказка", лучшие песни знаменитого цикла "Домашний песенник". Завершит праздник польская группа Golden Life.

Одним из самых ярких моментов праздника дня станет карнавальное шествие Краковского Лайконика. Одетый в татарский костюм, сидящий на боевом коне с булавой в руках, он напоминает об освобождении Кракова от захватчиков и является одним из символов города. Гости смогут присоединиться к карнавальному шествию от дворика художественной галереи Михаила Савицкого до городской ратуши и стать свидетелями танца со свитой и капеллой "Мляскоты".

Для самых маленьких гостей приготовили "Цветной цирк". В программе - театрализованные игры веселых клоунов и ходулистов, прыжки через гигантскую скакалку, акробатические трюки на баланс-борде, шоу мыльных пузырей. Участникам мастер-классов предложат овладеть различными цирковыми и акробатическими умениями: научиться ходить на ходулях, жонглировать, играть на бубнах или правильно гримироваться.

На театральной площадке по улице Кирилла и Мефодия, 8 состоится уличный спектакль "Сердце Дон Жуана в огне". Зрителей ожидает захватывающее театрально-цирковое зрелище по мотивам известной истории неверного любовника. В спектакле покажут рукопашный бой, используют дымовой занавес и факелы.

После обеда откроется образовательная ярмарка, где расскажут о возможностях изучения польского языка, стажировках в Польше, курсах и образовательных программах в Минске. Посетителям предложат принять участие в играх и викторинах, приобрести учебники и художественную литературу на польском языке.

В течение дня будут работать выставочные площадки. Во дворике художественной галереи Михаила Савицкого посетителей познакомят с историей Краковского Лайконика. В галерее "Университет культуры" откроется художественная выставка "Спорт в польском плакате", посвященная ІІ Европейским играм в Минске. О туристическом потенциале Польши расскажет выставка в ТРЦ "Галерея Минск".

Изюминкой праздника станет встреча с известным польским писателем, автором книги "Одиночество в сети" Янушем Леоном Вишневским. Он ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию.

Организаторы мероприятия - посольство Польши в Беларуси, Мингорисполком, Польский институт в Минске.-0-