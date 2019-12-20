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20 декабря 2019, 18:54

Карпенко: кадетские училища - пример лучших традиций военного образования

Игорь Карпенко. Фото Министерства образования
Игорь Карпенко. Фото Министерства образования
Новости темы "Благотворительная акция "Наши дети""
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20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко в рамках традиционной благотворительной акции "Наши дети" посетил сегодня Полоцкое кадетское училище, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая.

Кадеты познакомили гостя с историей училища, продемонстрировали элементы строевой подготовки и фехтования, творческие способности. Министр отметил, что с интересом встречается с полоцкими кадетами уже не в первый раз. "Вы много задавали интересных вопросов, и я обещал, что приеду еще раз, чтобы ни один ваш вопрос не остался без ответа. По пути к вам мы посетили строящийся объект, где проходит реконструкция здания бывшей больницы на Верхнем замке для нужд кадетского училища. Не сомневаюсь, что мы этот проект реализуем. Он имеет высокую социальную значимость, и не только потому, что это будет новое здание для размещения учреждения образования. В обновленных корпусах вы сможете получить более качественные знания и умения. Думаю, там будет и зал, где можно проводить кадетские балы, а для сохранения традиций военного образования это тоже немаловажно", - сказал Игорь Карпенко.

Министра порадовали творческие номера, которые показали кадеты. "Здесь сочетаются и воинская выправка, и умение себя держать на публике, танцевать, чувствовать музыку и ее ритм. Это тоже очень важные составляющие подготовки защитников Отечества. И те задачи, которые сегодня реализует кадетское образование, - очень важны", - отметил он.

Фото Министерства образования
Фото Министерства образования

Игорь Карпенко подчеркнул, что новое кадетское училище - это еще и уникальный туристический и культурный объект в инфраструктуре Полоцка. "Исторически кадетский корпус находился на Верхнем замке. Думаю, вы сможете в рамках образовательного процесса создать там музей, поднять пласт исторических артефактов и документов, которые позволят вдохнуть новую жизнь в эти без пяти минут бесхозные здания, которые должны приобрести новое звучание и новое видение в городе, - сказал он. - Убежден, что вы станете достойными гражданами нашей страны. Кто-то из вас выберет стезю защитника Отечества, кто-то, может быть, пойдет учиться в гражданские вузы либо какие-то другие учебные заведения, но, несомненно, каждый из вас будет стараться вносить свою лепту в укрепление и развитие нашей любимой Беларуси, нашего древнего города Полоцка".

Также министр вручил кадетам сертификат на приобретение мультиборда и сладкие подарки.-0-

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акция благотворительность Карпенко Полоцк
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