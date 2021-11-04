Карпенко: цифровизация и информатизация включены в концепцию развития образования до 2030 года

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Перспективы цифровизации и информатизации включены в концепцию развития системы образования до 2030 года. Об этом сегодня во время регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Гродно сообщил министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из основных тем форума стала цифровизация образовательный среды. Игорь Карпенко отметил, что работа в этом направлении ведется активно.

Речь, по его словам, о создании регистра обучающихся, других необходимых информационных платформ, необходимых для системы образования. "Для этого мы должны объединить и уже созданные образовательные ресурсы, а также проекты, работающие в экспериментальном плане, например, электронные школы и прочее", - отметил Игорь Карпенко.

Перспективы развития в плане цифровизации и информатизации также включены в концепцию развития образования до 2030 года. Документ планируется утвердить в ближайшее время.

Сегодня Гродно стал очередной площадкой регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы). Его цель - создание диалоговой площадки для обсуждения вопросов защиты информации, в том числе персональных данных, развитие созданного электронного правительства Республики Беларусь, реализация элементов умного города на региональном уровне, повышение IT-грамотности общества, а также реализация IT-проектов государственных органов и организаций.

На гродненском форуме в фокусе внимания - цифровые решения в сферах здравоохранения и образования, а также защита персональных данных. Кроме этого, обсуждаются вопросы соблюдения законодательства в сфере электронного документооборота как внутри страны, так и при трансграничной торговле, а также использование электронной цифровой подписи.

Особое внимание уделено продвижению современных технологий на территории Беларуси в сфере цифровой трансформации: облачные технологии, ИТ-инфраструктура, технологии высокоскоростной передачи данных (4G и 5G) и др.

В масштабном мероприятии принимают участие руководители государственных органов и организаций, областного и районных исполнительных комитетов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений.

Организаторами форума выступают Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг и Белорусские облачные технологии при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Гродненского облисполкома.-0-