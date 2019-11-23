Картофель в горшках - новые подходы к выращиванию второго хлеба освоили в Ивановском районе

23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новые подходы к выращиванию картофеля освоили в ОАО "Агро-Мотоль" Ивановского района. Подробности рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

На предприятии работает специальная лаборатория-теплица, и картофель выкапывают из горшков. Всего их в теплицах "Агро-Мотоль" 21 тыс. Несмотря на такой объем, картофель собирают исключительно вручную, чтобы не повредить. Овощи зреют в стерильных условиях, даже вода для полива проходит специальную обработку. Все это для того, чтобы получить здоровые семена для посадки и качественный урожай, пояснили в эфире.

Рассаду выращивают в лаборатории, здесь семена прорастают в пробирках при определенном освещении, температуре и влажности. На предприятии успешно культивируют даже сорта, привезенные с морского побережья и горных регионов. Главное - создать правильные условия. "Наша лаборатория занимается микроразмножением картофеля разных сортов в искусственных питательных средах", - отметила начальник лаборатории-теплицы ОАО "Агро-Мотоль" Юлия Шевчук.

Щепетильно на предприятии относятся и к хранению урожая, создавая все необходимые условия.

Также в ОАО запустили новую линию и теперь продают очищенный картофель в пакетах. Продумывают и выпуск чищеного картофеля в небольшой вакуумной упаковке.

Всего в этом году на предприятии собрали 14,2 тыс. т картофеля. Товар продают как на внутреннем рынке, так и поставляют на экспорт - в Украину, Россию, Молдову, Азербайджан.

В целом в Беларуси картофель выращивают на 24 тыс. га, и это только сельхозпредприятия. "По сравнению с советскими временами да и с периодом становления республики урожайность выросла намного: в 2 -2,5 раза. Сегодня мы получаем 320-350 ц/га - это в среднем по республике. Отдельные хозяйства получают 500 и 600 ц/га", - привел цифры заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

Также в эфире прозвучало, что в среднем один белорус за год съедает около 170 кг картофеля.-0-