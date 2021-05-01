Карусели, ростовые куклы, интерактив - в Могилеве профсоюзы провели праздник для детей

1 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бесплатное катание на каруселях, интерактивные площадки и игры с ростовыми куклами - профсоюзы Могилевской области организовали в Могилеве праздник, посвященный Дню труда, для детей и их родителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов Татьяна Марочкова, у профсоюзов уже стало доброй традиций на 1 Мая организовывать большой праздник для детей.

Так, в городском парке аттракционов прошла традиционная акция "Профсоюзы - детям". Для маленьких горожан в возрасте до 12 лет организовали бесплатное катание на аттракционах. Неподдельный восторг вызвали у малышей ростовые куклы - дети с радостью играли и общались с ними, - рассказала Татьяна Марочкова.

Кроме этого, сегодня в областном центре впервые осуществлен творческий проект "Дети рисуют Первомай". Художественная мастерская работала на площадке возле Дворца культуры области.

"Проект реализуется профсоюзами области впервые и проходит под эгидой благотворительной акции "Профсоюзы - детям", - отметила заместитель председателя. - Его участниками стали более 40 ребят - воспитанников Могилевской детской школы изобразительных искусств и Областного центра творчества".

Юные художники рисовали разноцветными мелками на асфальте, а также красками на двух специально изготовленных стендах. Тематика рисунков - весна, мир, труд, дружба. К творческому проекту могли присоединиться все желающие. По окончании мероприятия ребята получили сладкие призы и подарки.

Для взрослых на празднике работали профсоюзные консультанты. "Мы установили палатку, обеспечили ее необходимой компьютерной техникой. Здесь люди могли получить консультации от правовых и технических инспекторов по нескольким направлениям: ЖКХ, образование, здравоохранение и АПК. И люди приходили со своими вопросами, - отметила Татьяна Марочкова.

По словам заместителя председателя, каждый год профсоюзы стараются создавать атмосферу семейного торжества. "Сегодня у всех праздничное настроение. Потому что в первую очередь мы все - одна большая семья, в которой каждый трудится в своей отрасли для нашего общего блага", - подытожила Татьяна Марочкова.-0-

Фото Могилевского областного объединения профсоюзов