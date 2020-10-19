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19 октября 2020, 17:03

Каско: на диалоговых площадках обсуждаются шаги по качественному улучшению жизни

Игорь Каско
Игорь Каско

19 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На диалоговых площадках обсуждаются вопросы, которые должны усовершенствовать нашу жизнь. Таким мнением с журналистами поделился член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Игорь Каско во время работы диалоговой площадки, посвященной вопросам социальной сферы. Встреча прошла сегодня в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на диалоговой площадке мы рассматривали социальную сферу жизни, а это все, что окружает человека: наука, здравоохранение, образование, культура, спорт, туризм, экология и многое другое. Каждая наша секция рассматривала эти вопросы на своих мероприятиях, которые проходили в учреждениях и соответствующих управлениях. Дискуссия внутри всегда есть. И на диалоговых площадках важно выбрать самые значимые вопросы, которые, как мы надеемся, лягут в основу законодательных актов и будут использованы для совершенствования нашей жизни, - отметил Игорь Каско.- Сегодня мы постарались аккумулировать те вопросы, которые требуют не только обсуждения, но и детальной проработки. Так, например, в сфере здравоохранения, мы обсуждали вопросы изменения системы финансирования здравоохранения, повышения качества медицинской помощи и ее доступности, обсудили проблему более рационального использования выделяемого финансирования".

По словам Игоря Каско, в Беларуси создана система здравоохранения, которая нацелена на высокие результаты и показатели. "У нас один из самых низких в мире показателей детской смертности, маленькая материнская смертность, высокий уровень трансплантационной активности. Здравоохранение в Беларуси достигло колоссальных результатов. И сейчас нужно рационально подойти к вопросу использования выделяемых финансовых средств, нужно найти золотую середину, которая позволит оказывать качественные услуги и показывать высокие результаты работы. Это больше экономическая составляющая вопросов функционирования здравоохранения. Поднимался вопрос и о взаимоотношении частной и государственной медицины. Частная медицина сейчас развивается, и нужно наладить механизм взаимодействия", - отметил Игорь Каско.

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко и член Совета Республики Национального собрания, главный врач УЗ "Могилевская областная детская больница" Игорь Каско
Заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко и член Совета Республики Национального собрания, главный врач УЗ "Могилевская областная детская больница" Игорь Каско

Помимо здравоохранения, обсуждались вопросы более активного включения в жизнь общества людей с особенностями. "В Беларуси удалось достичь многого для того, чтобы дети и взрослые с множественными нарушениями в развитии были включены в жизнь общества, - отметил директор Центра социального обслуживания населения Октябрьского района Могилева Андрей Руцкий. - Однако по мере взросления таких людей многие родители физически не могут обеспечить уход и сопровождение своему ребенку. В настоящее время у нас нет альтернативы психоневрологическим интернатам. Потому нужно рассмотреть возможность проживания людей с интеллектуальными нарушениями в условиях обычного социального окружения, даже когда их родители уходят из жизни. Такие люди могут проживать отдельно, им могут помогать. Есть услуги сопровождаемого проживания и ассистента. Сейчас они доступны для одиноких и одиноко проживающих инвалидов 1-й и 2-й групп - не более 60 часов в месяц. Мы предлагаем расширить возможность оказания таких услуг в зависимости от степени утраты способности к самостоятельному проживанию".

Обсуждались и вопросы реформирования системы образования. С различными предложениями выступил начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Андрей Заблоцкий. "Мы обсудили два важных и взаимосвязанных вопроса: профильного и профессионального образования. Это дополнительные испытания после начальной школы, разделение потоков учащихся после 9-го класса. Те, у кого выше успеваемость, пойду в профильный 10-й класс и далее в вуз, а те, у кого ниже, - могут получить профессиональное образование. Мы сейчас нуждаемся в грамотных специалистах рабочих специальностей. И в этом направлении человек может развиваться как профессионал, - отметил Андрей Заблоцкий. - Кроме этого, мы предлагаем сделать единый экзамен после 11-го класса - как итоговый за весь школьный курс и одновременно как вступительный экзамен в вуз. Это может быть вариант ЦТ или любой другой формат - в этом направлении еще необходимо поработать".

Кроме этого, Андрей Заблоцкий подчеркнул необходимость уделить особое внимание воспитанию будущих граждан своей страны. "Сейчас назрела необходимость повышения родительской ответственности за воспитание детей, совместной работы учителя и родителя. Только в таком союзе можно воспитать настоящего гражданина. Мы предлагаем разработать единую политику, четко разграничить обязанности семьи и школы, прописать единые подходы и требования", - подчеркнул начальник главного управления по образованию Могоблисполкома.

Всего в работе диалоговой площадки приняли участие более 20 экспертов.-0-

Фото Олега Фойницкого

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