27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каталония заинтересована в создании совместных с Минской областью предприятий и поставках экопродукции в регион. Об этом заявил директор государственного агентства Prodeca по поддержке интернационализации и внешней торговли каталонских продуктов Рамон Сентмарти на встрече с делегацией Минской области в Миноблисполкоме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе.

Рамон Сентмарти предложил обдумать идею созданию совместного производства на территории Минской области. Он рассказал, что в Каталонии строится самый большой в Европе оптовый рынок экопродуктов, и белорусский регион может рассмотреть возможность поставок туда своей продукции.

Первый заместитель генерального директора "Миноблмясомолпрома" Сергей Некрашевич поддержал идею создания совместного предприятия. "Испания славится хорошим хамоном, почему бы не производить этот деликатес на экспорт в Беларуси. Мы готовы принять на предприятиях ваших бизнесменов, чтобы они смогли посмотреть, как можно реализовать свои идеи. В целом более 80% производимой нами продукции отправляется на экспорт, находим новые рынки сбыта, такие как Япония и Китай. Занимаемся розливом минеральной воды, алкогольной продукции. Готовы рассмотреть варианты сотрудничества и в этом секторе", - сказал он.

Заместителя председателя Миноблисполкома Николая Рогащука в свою очередь заинтересовала идея поставок белорусской продукции на испанский рынок. "В Минской области есть предприятия по производству сока и переработке фруктов, развито мясо-молочное производство. Большое внимание уделяется выпуску экопродуктов. Это те точки соприкосновения, которые могут дать импульс нашему сотрудничеству", - отметил он.

Николай Рогащук предложил зарубежным коллегам активнее обмениваться опытом в сфере сельского хозяйства.

Товарооборот Минской области с Испанией в 2019 году составил $65,4 млн. Основу экспорта составили кожа из шкур животных, лесоматериалы, минеральная вода. Импортировали в основном оборудование для автомобилей и тракторов, фрукты.-0-