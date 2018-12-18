Катки с пунктами проката и заточки коньков откроются в каждом районе Минска

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катки с освещением, точками питания, пунктами заточки коньков и проката инвентаря откроются в каждом районе столицы. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.
"Идет плановая заливка катков. Всего в городе в этом году будут подготовлены 30 ледовых площадок. В каждом районе города откроется один главный районный каток, который будет обеспечен освещением, точками питания, пунктами заточки коньков и проката инвентаря", - сказала Светлана Демешко.
В Минске оборудуют 26 хоккейных коробок и 12 лыжных трасс.
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