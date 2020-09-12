Каждая шестая тонна зерна произведена в Брестской области - Иванов

12 сентября, Кобринский район /Корр. БЕЛТА/. Каждая шестая тонна зерна в республике в этом году произведена в Брестской области. Об этом заявил сегодня на областном празднике тружеников села "Дажынкі" в агрогородке Дивин Кобринского района председатель правления Белкоопсоюза, уполномоченный главы государства по Брестской области Валерий Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Иванов поздравил хлеборобов региона с успешным завершением уборочной страды и зачитал приветственный адрес от Президента труженикам села области. "Вы вложили в хлебную ниву не только профессионализм, терпение, но и всю свою душу. Поэтому земля отблагодарила богатым урожаем. Вклад в республиканский каравай зерновых составил более 1,3 млн т, что является результатом высокой организации процесса, соблюдения технологий, ответственного отношения к делу каждого сельчанина Брестчины", - говорится в поздравлении.

Валерий Иванов вручил приветственный адрес председателю Брестского облисполкома Анатолию Лису. Губернатор отметил, что в этом году в регионе достигнут самый высокий за пятилетку урожай зерновых - на 12% выше прошлогоднего, самая высокая урожайность - 39,6 ц/га (на 4 ц выше прошлогодней). На каждого жителя области произведено более 1 т зерна. Стотысячный намолот превзошли хлеборобы Барановичского, Пружанского, Каменецкого и Пинского районов. В лидерах жатвы 473 комбайнерских экипажа-тысячника, пять из которых взяли планку в 3 тыс. т намолота зерна. Победителями же областного соревнования признаны Ивановский, Пружанский и Каменецкий районы.

"Нам еще необходимо завершить уборку кукурузы. Я думаю, что около 100 тыс. т зерна мы дополнительно получим. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить кормами животноводство, посеять озимые, иметь страховой запас. Но в целом стоит задача собирать в области 1,5 млн т зерна без кукурузы, и она вполне реальна", - подчеркнул руководитель Брестской области.

В областном фестивале-ярмарке "Дажынкi" также принимают участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, руководители областных ведомств, предприятий и организаций.-0-