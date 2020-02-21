Каждый второй проданный с аукциона неиспользуемый объект в Гомельской области приобрели бизнесмены

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Каждый второй проданный с аукциона неиспользуемый объект в Гомельской области приобрели представители малого и среднего бизнеса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Гомельоблимущество".

Из года в год стабильно высоким остается удельный вес приобретения таких объектов представителями малого и среднего бизнеса для организации производства (в 2019 году - 52% от всех проданных объектов).

Всего в 2019 году комитетом проведено 156 аукционов по продаже государственных объектов недвижимости. Новых владельцев на торгах обрели 95 зданий на Br2,3 млн. От платы за право аренды земельных участков в местные бюджеты поступило более Br140 тыс. Больше всего объектов государственной собственности продано с максимальным понижением цены: 25 объектов - на 80%, 53 - за 1 базовую величину. С аукционных торгов реализованы также три жилых дома, от продажи которых в бюджеты поступило суммарно более Br11 тыс. Вовлечено в хозоборот 236 неиспользуемых объектов коммунальной собственности, в том числе 31 - бывших военных городков. Уменьшение незадействованных в экономике площадей произошло за счет вовлечения их в хозоборот и сноса.

"По итогам 2019 года по эффективности использования имущества Гомельская область вышла на первое место в республике - удельный вес неиспользуемых площадей самый низкий среди областей", - уточнили в комитете. Неиспользуемые (законсервированные) площади зданий и сооружений коммунальной собственности за 2019-й уменьшились до 317 тыс. кв.м (2,2% от общей площади).

Высокие темпы работы по повышению эффективности использования государственного имущества, набранные в 2019 году, будут продолжены в текущем. В комитете определены ориентиры и резервы, которые планируется задействовать для этого.-0-