КГК доначислил экологический налог на Br1 млн организациям ЖКХ Витебской области

22 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Витебской области принял меры по надлежащему учету золы в организациях жилищно-коммунального хозяйства области и доплате в бюджет налоговых платежей за ее захоронение, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

В сентябре - октябре специалисты изучили вопрос соблюдения законодательства в этой сфере. Выяснилось, что организации ЖКХ ненадлежащим образом вели учет отходов производства золы и ее захоронения в специальных местах, искажали статистическую и налоговую отчетности и не платили в бюджет экологический налог за хранение и захоронение отходов.

"Анализ показал, что практически во всех регионах Витебской области 19 организациями ЖКХ в статистической и налоговой отчетности за 2019-2021 годы были занижены фактически образовавшиеся объемы золы не менее чем на 7 тыс. т. По предложению КГК области нарушителями в добровольном порядке устранены нарушения, в том числе внесены корректировки в налоговые декларации по экологическому налогу. К уплате в бюджет дополнительно исчислено порядка Br1 млн. В настоящее время доплачен налог на сумму свыше Br600 тыс.", - рассказали в ведомстве.

За неуплату либо неполную уплату налоговых платежей, а также нарушение правил безопасности при обращении с экологически опасными отходами предусмотрена административная ответственность. В связи с этим главному управлению ЖКХ Витебского облисполкома, налоговым органам и областному комитету природных ресурсов и охраны окружающей среды внесено предложение по обеспечению контроля по этому вопросу на постоянной основе. При выявлении нарушений виновные лица должны быть привлечены к ответственности, подчеркнули в КГК региона.-0-