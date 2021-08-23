КГК Гомельской области предложил, как совершенствовать работу службы "одно окно"

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Гомельской области выработал предложения по совершенствованию работы службы "одно окно"в местных исполнительных и распорядительных органах, сообщили БЕЛТА в КГК.Основная цель службы - упрощение информационного взаимодействия граждан с государством. Речь идет о выдаче различных справок, выписок и других административных решений (госорганы осуществляют более 180 таких административных процедур). Координация деятельности служб "одно окно" в регионах возложена на облисполкомы.Госконтролеры изучили, как службы "одно окно" осуществляют эти процедуры, проанализировали штатную численность, графики работы, возможность предварительной записи на прием, наличие единого справочно-информационного номера для консультаций, обеспечение безбарьерной среды, использование программного обеспечения и справочных баз данных.Требует корректировки штатная численность отдельных служб "одно окно". Как выяснилось, в некоторых регионах при одинаковом количестве работников и практически одинаковой заработной плате объем выполняемой работы отличается в разы. Так, в службах "одно окно" районных администраций Гомеля работают по 5 специалистов, при этом численность населения в Советском районе в 2,5 раза больше, чем в Новобелицком, а количество принятых заявлений по административным процедурам за январь - июнь текущего года больше в 2 раза.-0-